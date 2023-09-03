Під час окупації в Балаклійській громаді росіяни навмисне нищили медичне обладнання та крали транспорт.

60 відсотків медзакладів в Балаклійській громаді на Харківщині були пошкоджені або геть знищені російськими окупантами. Ворог руйнував приміщення та розкрадав обладнання.

Медики в той час намагалися будь-що допомагати людям, хоча в місті й в селах не було світла і зв'язку, а залишки життєво необхідних препаратів доводилося ділити між хворими. Що пережили медики в окупації і як відновлюють сільські амбулаторії - в сюжеті Світлани Шекери.

Приліт був скоріш за все з танка, тут не 1 приліт був. Ви бачите, що тут немає огорожі, стовпи вибиті, все погнуте. Все розкидане було. Шифер був. Приліт був саме на кришу.

Фельдшер Алла Бабенко показує місце влучання біля своєї амбулаторії в Гусарівці. Під час окупації їй вдалося сховати від російських солдатів-мародерів всі медикаменти. З дому вона продовжувала потайки допомагати односельцям.

Алла Бабенко, фельдшерка:

Частіше всього зверталися через стрес, тиск підіймався, надавали допомогу медикаментами. Молода жінка, яка недавно народила, ще місяця не було дитинці, вони ж також сиділи по погребах, і у молодої мами піднялась температура, антибіотики передали.

Окупанти намагалися винести з сільської амбулаторії, все що можна. Перевернули в пошуках цінного кожну шафку.

Алла Бабенко, фельдшерка:

Було вибито вікно, перевернуті якісь медикаменти. Шафи повідкривані. Вони якісь медикаменти може шукали. Там нічого такого не було. Цінне ми вже відтіль винесли. І кардіограф, і комп'ютер.

Після звільнення села, в листопаді 2022, амбулаторія відновила роботу. Спочатку працювали із забитими фанерою вікнами. Зараз, показує медикиня, приміщення відремонтовані. Працюють денний стаціонар і кабінет щеплення.

Це кабінет прийому з сімейним лікарем, коли він приїздить щочетверга. Гуманітарну допомогу ми безкоштовно роздаємо населенню.

А тут, в сусідній Новій Гусарівці, реконструкція амбулаторії ще триває. Саме взялися за фасад.

Мар'я Глізнуца, директорка Балаклійського Центру первинної медико-санітарної допомоги:

Зараз потрібно нам замінити сходи, зробити козирок, зробити фасад і внутрішні роботи. Внутрішні роботи будівлі для того, щоб були нормальні умови для прийому пацієнтів.

У цій амбулаторії в самій Балаклії вже навели повний лад. Сюди медики виходили на роботу навіть під час окупації. Допомагали людям, чим могли.

Оксана Сердюк, медична сестра амбулаторії сімейної медицини міста Балаклія:

Приходили, жалілися, що немає ліків проти тиску. Немає ліків проти алергії, не було заспокійливих. Ділили всім потрошечку, по 5 таблеток, по 10 таблеток...

Під час окупації в Балаклійській громаді росіяни навмисне нищили медичне обладнання та крали транспорт.

Мар'я Глізнуца, директорка Балаклійського Центру первинної медико-санітарної допомоги:

На жаль, російські окупанти забрали в нас бус, який перевозив гемодіалізних хворих. Ми возимо на апарат штучної нирки, поки що 4 пацієнти. І на нашому медичному транспорті - це трохи незручно.

За час окупації на Балаклійщині було пошкоджено та зруйновано 60 відсотків медзакладів.

Лариса Блудова, заступниця Балаклійського міського голови:

12 амбулаторій і 11 ФАПів. Це було 23 до війни, із цих 23 було п'ять зруйновано - це Волохів Яр, це Шевелівка, це Мілова, це Щурівка і Волобуївка. Вони геть знищені. З цих 23 - п'ять знищено і 14 пошкоджено.

З 12 амбулаторій у Балаклійській громаді - 8 вже відновили свою роботу. Працює і половина фельдшерсько-акушерських пунктів. Там, де відновити приміщення неможливо, ставитимуть мобільні модульні амбулаторії.