Російські загарбники в черговий раз обстріляли місто Херсон, в результаті чого одна людина постраждала.

Про це заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram.

"Внаслідок обстрілу Херсона військами РФ поранена людина", - написав він, не додавши жодних подробиць.

Зазначимо, що сьогодні близько 15:00 оголосили про повітряну тривогу. Після чого повідомлялося, що в місті лунають вибухи.

При цьому Мрачко заявляв, що обстріл міста вівся з лівого берега регіону, де нараз знаходяться російські окупанти.