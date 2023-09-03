Росіяни завдали удару по Херсону, є постраждалий [ Редагувати ]
Російські загарбники в черговий раз обстріляли місто Херсон, в результаті чого одна людина постраждала.
Про це заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram.
"Внаслідок обстрілу Херсона військами РФ поранена людина", - написав він, не додавши жодних подробиць.
Зазначимо, що сьогодні близько 15:00 оголосили про повітряну тривогу. Після чого повідомлялося, що в місті лунають вибухи.
При цьому Мрачко заявляв, що обстріл міста вівся з лівого берега регіону, де нараз знаходяться російські окупанти.
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