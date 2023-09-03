День підприємця: історія бізнесмена, що зміг підлаштуватись під війну [ Редагувати ]
В Україні відзначають День підприємця. І наш матеріал - про бізнесмена, який підлаштувався під військові реалії й кардинально змінив свою діяльність. І тепер лише не заробляє, а й допомогає армії. Єлизавета Яковлева - розкаже більше.
Гліб - власник невеликої хімчистки та пральні. Його сміливо можна назвати бізнесменом зі стажем, в яких тільки сферах він себе не пробував.
Гліб Антонов, підприємець:
Це була зйомка. До цього це були телемагазини, коли це було популярно. А до цього я працював в Німеччині.
Своє перше підприємство заснував ще у 24 роки. Каже, навіть коли бізнес "прогорав", ніколи не опускав руки.
Гліб Антонов, підприємець:
Навіть якщо ви прогоріли, то це ваш досвід, який куплений за ваші кошти.
З початком повномасштабної війни справ Гліба уже майже не приносила прибутків. Тому недовго думаючи він кардинально вирішив змінити формат.
Гліб Антонов, підприємець:
Я досить багато часу прожив за кордоном, і я завжди користувався послугами публічних пралень і не розумів, чому цієї послуги немає в Україні.
За кілька місяців знайшов приміщення під пральню. І взявся робити ремонт. Але минулорічна осінь внесла корективи. Обстріли, відключення світла та води й навіть повноцінні блекаути стали справжнім випробуванням для підприємця. Працювати доводилося майже цілодобово.
Гліб Антонов, підприємець:
Не було світла, і ми це робили вночі, намагалися підлаштуватися під ці графіки відключення світла. Це був дуже важкий період.
Але в кінці березня цього року хімчистку все ж таки відкрили. Закупити все необхідне Гліб зміг на заощадження та гранту від держави.
Гліб Антонов, підприємець:
250 тисяч - це, умовно, 2 машинки.
Публічні пральні - дуже поширена та популярна послуга в багатьох країнах світу. Зокрема, в європейських. Це, мовляв, і дешевше, особливо, в державах, де дуже дорога електроенергія, і екологічніше, бо зменшується використання води.
Здавалося б, що складного і незвичайного в тому, щоб просто випрати речі або вивести плями з тканини? Місцевий технолог Світлана заявляє: тут все складніше, ніж здається на перший погляд. Наприклад, машинки, які є тут, лише ззовні схожі на ті, що є майже в кожній квартирі. Їхній функціонал набагато більший. І помістити в їхні барабани можна навіть ті речі, які звичайна пральна машина просто зіпсує.
Світлана, технолог:
У нас тут є пуховик жіночий. Ми його зараз загрузимо. У нас є така програма "Верхній одяг". І воно автоматично видає 32 хвилини. Воно буде інтенсивно його сушить в одну і другу сторону. Тому буде рівномірно розподілятись пух і все інше.
Так само і мийні засоби - вони тут професійні. У звичайному супермаркеті їх не купити. Для кожної тканини - свій.
Світлана, технолог:
Наприклад, постільна білизна - це одна тканина, з відбілюванням, з підкрохмалюванням. Наприклад, для військового одягу у нас є програма "Масло, жир". Тобто, вона прибирає всі зайві запахи, всі плями, які є у хлопців. В принципі, можна річ шовкову, і вона видає її рівну. Деякі речі можна навіть не прасувати.
За кожною машинкою стоїть ціла система, яка може на ходу змінити програму під кожну річ. І ледь не по міліграмах визначає, скільки та якого засобу на неї потрібно. Якщо на одязі є складніші плями, їх видаляють вручну спеціальними засобами. Далі речі ретельно прасують.
А потім розвішують та віддають клієнтам. За словами власника бізнесу, чисті речі людина може забрати вже за кілька годин. І для цього не потрібен великий штат працівників. Окрім Світлани, в нього ще 2 підлеглих. Гліб розповідає: його хімчистка-пральня планує розширюватися. Але попри це, підприємство допомагає військовим і планує запустити благодійну програму.
Щоб тут мали можливість пенсіонери, хоча б раз на тиждень випрати свої речі.
А ще, як справжній бізнесмен, шукає додаткову статтю заробітку для своєї молодої компанії. Аби фінансово підготуватися до непростої для всіх українців зими.
Гліб Антонов, підприємець:
В нас досить часто різні бренди замовляють фотовідеозйомку на фоні пралень і нашого інтер'єру, і це допомагає нам фінансово.
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