В Україні відзначають День підприємця. І наш матеріал - про бізнесмена, який підлаштувався під військові реалії й кардинально змінив свою діяльність. І тепер лише не заробляє, а й допомогає армії. Єлизавета Яковлева - розкаже більше.

Гліб - власник невеликої хімчистки та пральні. Його сміливо можна назвати бізнесменом зі стажем, в яких тільки сферах він себе не пробував.

Гліб Антонов, підприємець:

Це була зйомка. До цього це були телемагазини, коли це було популярно. А до цього я працював в Німеччині.

Своє перше підприємство заснував ще у 24 роки. Каже, навіть коли бізнес "прогорав", ніколи не опускав руки.

Гліб Антонов, підприємець:

Навіть якщо ви прогоріли, то це ваш досвід, який куплений за ваші кошти.

З початком повномасштабної війни справ Гліба уже майже не приносила прибутків. Тому недовго думаючи він кардинально вирішив змінити формат.

Гліб Антонов, підприємець:

Я досить багато часу прожив за кордоном, і я завжди користувався послугами публічних пралень і не розумів, чому цієї послуги немає в Україні.

За кілька місяців знайшов приміщення під пральню. І взявся робити ремонт. Але минулорічна осінь внесла корективи. Обстріли, відключення світла та води й навіть повноцінні блекаути стали справжнім випробуванням для підприємця. Працювати доводилося майже цілодобово.

Гліб Антонов, підприємець:

Не було світла, і ми це робили вночі, намагалися підлаштуватися під ці графіки відключення світла. Це був дуже важкий період.

Але в кінці березня цього року хімчистку все ж таки відкрили. Закупити все необхідне Гліб зміг на заощадження та гранту від держави.

Гліб Антонов, підприємець:

250 тисяч - це, умовно, 2 машинки.

Публічні пральні - дуже поширена та популярна послуга в багатьох країнах світу. Зокрема, в європейських. Це, мовляв, і дешевше, особливо, в державах, де дуже дорога електроенергія, і екологічніше, бо зменшується використання води.

Здавалося б, що складного і незвичайного в тому, щоб просто випрати речі або вивести плями з тканини? Місцевий технолог Світлана заявляє: тут все складніше, ніж здається на перший погляд. Наприклад, машинки, які є тут, лише ззовні схожі на ті, що є майже в кожній квартирі. Їхній функціонал набагато більший. І помістити в їхні барабани можна навіть ті речі, які звичайна пральна машина просто зіпсує.

Світлана, технолог:

У нас тут є пуховик жіночий. Ми його зараз загрузимо. У нас є така програма "Верхній одяг". І воно автоматично видає 32 хвилини. Воно буде інтенсивно його сушить в одну і другу сторону. Тому буде рівномірно розподілятись пух і все інше.

Так само і мийні засоби - вони тут професійні. У звичайному супермаркеті їх не купити. Для кожної тканини - свій.

Світлана, технолог:

Наприклад, постільна білизна - це одна тканина, з відбілюванням, з підкрохмалюванням. Наприклад, для військового одягу у нас є програма "Масло, жир". Тобто, вона прибирає всі зайві запахи, всі плями, які є у хлопців. В принципі, можна річ шовкову, і вона видає її рівну. Деякі речі можна навіть не прасувати.

За кожною машинкою стоїть ціла система, яка може на ходу змінити програму під кожну річ. І ледь не по міліграмах визначає, скільки та якого засобу на неї потрібно. Якщо на одязі є складніші плями, їх видаляють вручну спеціальними засобами. Далі речі ретельно прасують.

А потім розвішують та віддають клієнтам. За словами власника бізнесу, чисті речі людина може забрати вже за кілька годин. І для цього не потрібен великий штат працівників. Окрім Світлани, в нього ще 2 підлеглих. Гліб розповідає: його хімчистка-пральня планує розширюватися. Але попри це, підприємство допомагає військовим і планує запустити благодійну програму.

Щоб тут мали можливість пенсіонери, хоча б раз на тиждень випрати свої речі.

А ще, як справжній бізнесмен, шукає додаткову статтю заробітку для своєї молодої компанії. Аби фінансово підготуватися до непростої для всіх українців зими.

Гліб Антонов, підприємець: