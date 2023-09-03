Наші військові все ближче до тимчасово окупованого Бердянська. Після звільнення Урожайного на Донеччині ЗСУ взяли під контроль дві дороги - на Старомлинівку і на населений пункт із назвою Завітне Бажання. Звільнення останнього дозволить нашим військам відкрити шлях у напрямку півдня Запоріжжя.

Прогрес українського наступу відзначають у Сполучених Штатах та у Великій Британії. Що там кажуть про тактику українців і які прогнози на розвиток подій дають? Проаналізувала Світлана Чернецька.

Про "значний прогрес українського наступу" говорять у Білому домі, про "поступове відтиснення росіян" кажуть у британському Міноборони. І в останні дні звучить все менше критики на адресу атакуючої операції ЗСУ. Влітку Захід сподівався знову побачити блискавичну операцію, хоча цього разу мова йде про найбільш укріплену ділянку фронту, яку росіяни фортифікували ледь не пів року. Та українцям врешті вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів і вже досягти успіхів проти другої лінії.

Ед Арнолд, науковий співробітник Об'єднаного інституту оборонних досліджень RUSI:

Ми не можемо вимірювати успіх лише в кілометрах, які повернули українці. Набагато важливіше, де ці кілометри, що вони дозволяють українцям зробити. Ми бачимо, що лінія фронту сунеться все далі й далі на схід на користь України. Це забезпечує розширення діапазону для влучань. Україна дуже ефективно використовує системи різної дальності, щоби знищувати цінні російські цілі в тилу, як то командно-контрольні пункти, склади з амуніцією, важливі транспортні шляхи, які росіяни використовують для руху.

Зараз вся увага зосереджена на перерізанні сухопутного коридору до Криму. Тобто спершу звільнити Токмак, далі Мелітополь і Бердянськ, щоб вийти до Азовського моря. Українці діють, можливо, не так швидко, як цього б хотілося західним політикам, зате обережно. Адже прорив далеко вглиб оборони противника дуже ризикований для флангів. Крім того, відзначають експерти, ЗСУ доводиться працювати без повітряної переваги й з дуже обмеженим набором техніки та боєприпасів. Але українці все роблять правильно, каже Арнолд. Насамперед намагаються взяти під вогневий контроль залізничні лінії та автомобільні траси.

Ед Арнолд, науковий співробітник Об'єднаного інституту оборонних досліджень RUSI:

Бої в містах дуже повільні й дуже криваві, українцям потрібно зберігати свої сили. Тож щодо Мелітополя, то українцям навіть не обов'язково заходити в нього, вони його можуть обійти й просто відрізати далі на сході, просто задушити російські сили взимку.

Наближення зими зіграє на руку українцям в плані бойового духу, каже Ед Арнолд. Бо в українців він навряд чи впаде, насамперед тому, що боряться за свою землю, а з точки зору воєнної науки ще й тому, що перебувають в наступі, на відміну від росіян. Вони не лише в глибокій обороні, а й досі не до кінця розуміють за що воюють. Але й знову готуватимуться до довгої й холодної зими в окопах. Готується до зими й російське командування. Українцям знову варто чекати ударів по енергетичних об'єктах. Але їхня інтенсивність точно буде меншою, кажуть аналітики.

Марк Галеотті, британський історик, експерт з питань російської безпеки:

Насправді москва має не так багато запасу, так вона все ще може запускати ракети та дрони, але запаси витрачаються набагато швидше, аніж їх можуть поповнювати, навіть іранські дрони, які вони так багато використовують - не нескінченні. Тобто всі ці погрози помститися за удари на російській території - більше нагадують порожні заяви й радше для внутрішньої публіки, для самих росіян.

А те, що атак на російській землі стане більше - експерт теж не сумнівається. І відбивати їх рф буде важко, все-таки це величезна територія, для її захисту просто не вистачить систем ППО.