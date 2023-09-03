ВМС знищили російський катер під час спроби висадки окупантів. Це були заходи з очищення прибережних територій в екваторії Чорного моря від російських загарбників. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

"Це були заходи з очищення прибережних територій в екваторії Чорного моря від російських загарбників. Черговий успішний кейс і вкотре наголошуємо, що військово-морські сили будуть робити все для того, аби звільнити нашу територію від окупантів", - зазначив Плетенчук.

Він додав: "Насправді це не можна назвати "висадкою", це здебільшого були ротаційні заходи, тому що ця частина узбережжя знаходиться в окупованій частині, тому це й були чергові заходи. Але, в цей момент вони були помічені і було рішення "на знищення". Це результат роботи морських авіаторів".