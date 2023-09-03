В Естонії не вщухає скандал довкола прем'єр-міністерки. Тінь упала на репутацію Каї Каллас через бізнес-зв'язки її чоловіка з росією. Це при тому, що очільниця уряду відома своєю жорсткою риторикою відносно москви та закликами до бізнесу розірвати будь-які відносини з агресором.

Опозиція звинуватила Каллас у двоєдушності й вимагає відставки. Як пояснює ситуацію сама очільниця уряду - дивіться у наступному сюжеті.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Кая Каллас - одна з найактивніших європейських лідерів, які підтримують Україну. Преса називала її "Принцесою війни" та "Моральним компасом Естонії". Але схоже цей компас зламався. Минулого тижня естонські медіа повідомили про те, що фірма, якою частково володів її чоловік Арво Халлік, вела бізнес в росії після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Як повідомили у розслідуванні журналісти національної телерадіокомпанії Естонії, Халліку належала частка дочірньої компанії "Stark Logistics", яка надавала транспортні послуги, зокрема і в росії. А її головна компанія "Metaprint" постачала компоненти для російського підприємства, яке виготовляє балони зі сльозогінним газом. Продукцією цієї фірми користувались російські та білоруські правоохоронці, зокрема, для розгону мітингів.

З точки зору закону фірма не має жодних порушень і її діяльність не підпадає під санкційні обмеження. Але сплеск у суспільстві спричинив саме моральний бік цієї історії. Кая Каллас неодноразово закликала естонських бізнесменів обірвати будь-які зв'язки з росією, наголошуючи на моральних зобов'язаннях.

Компанія ж чоловіка, як показало розслідування, вела бізнес в росії далі, навіть після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Ситуацію підігріло й те, що Каллас надала фінансову підтримку цій фірмі на 350 тисяч євро. Очільниця уряду від бізнес-діяльності відхрестилась. І спершу взагалі заперечувала, що її чоловік має бодай якийсь стосунок до бізнесу в росії. Але врешті публічно вибачилась, додавши, що Арво Халлік уже продав свою частку в цій компанії.

Кая Каллас, прем'єр-міністерка Естонії:

Насамперед хочу сказати, що мені дуже шкода, що ця ситуація взагалі виникла. Я безумовно прошу вибачення у всіх, кого вона зачепила, але я відповідаю за ті моральні оцінки, які давала. Як і раніше, я вважаю, що працювати в росії чи підтримувати відносини з росією, коли йде повномасштабна війна, неправильно з моральної точки зору. Їх треба припинити, і я закликаю до цього естонський бізнес. Моя позиція не змінилась.

Каї Каллас 46 років, вона очолює політичну Партію реформ Естонії, яку заснував її батько, колишній прем'єр-міністр Сіім Каллас. За її прем'єрства Естонія стала одним із найбільших прихильників України. Ще до початку вторгнення Таллін почав постачати Києву протитанкові ракети. Торік на військову підтримку нашої держави Естонія віддала найбільшу частку ВВП порівняно з іншими країнами - аж 1 відсоток, і розглядає це як інвестицію у власну безпеку.

Рідна Партія реформ підтримала свою лідерку. Президент Естонії Алан Каріс вимагав пояснень, але чіткої позиції щодо відставки Каллас не озвучив. Інша справа - опозиція. Дві партії - Консервативна та партія "Разом" - вимагають від очільниці уряду піти з посади й влаштовують акції протесту. Але Каллас заявила, що йти з посади не має наміру.

Крапки в цій історії ще немає. У парламенті обговорюють ідею створити окрему комісію для розслідування скандалу довкола Каллас. Опозиція тим часом готує на наступні вихідні ще один мітинг за відставку прем'єрки.