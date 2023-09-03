"Позиція України - безпечно постачати продукцію альтернативними шляхами": Соломчук про експорт зерна [ Редагувати ]
Нині позиція України така: безпечно постачати сільсько-господарську продукцію альтернативними шлях. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив член Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
"Нині позиція України така: безпечно постачати сільсько-госп. продукцію альтернативними шляхами і шляхами по тимчасовому коридору в 12-мильній зоні, де безпеку суден забезпечують Сили оборони України. Цей шлях сьогодні відпрацьовується, вже 4 судна по цьому шляху вийшло. Якщо всі сили оборони будуть гарантувати безпеку, впринципі коридор може цей працювати. Також Верховна Рада виділила 20 млрд для страхування суден та вантажів, щоб забезпечити фінансові безпекові заходи для іноземних суден", - зазначив Соломчук.
Він додав: "Ми бачили, як коридор працював до цього і він працював нестабільно. Я не впевнений, що росії можна довіряти, якщо вона щось там пообіцяє ООН. В любому випадку все має погоджувати з Україною та світовими лідерами, які підтримують Україну, з ООН. Судна вантажанться в наших портах і нашою сільсько-господарською продукцією".
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