Полювання на "подвійних агентів". У Німеччині узгодили план реформування розвідки. Як тепер працюватимуть спецслужби? І чому німецькі розвідники не вірили, що путін почне повномасштабну війну в Україні? Тетяна Логунова розкаже.

Спецслужби під ковпаком спецслужб. Уряд Німеччини взявся за реформу федеральної розвідки - найбільш закритого органу країни. На виїзному засіданні кабінету міністрів, яке провели у палаці Мезеберг, урядовці погодили зміни до закону, який регулює діяльність розвідки. І дозволили точкові перевірки її співробітників. У разі підозри, що той чи інший працівник займається шпигунством, колегам буде дозволено без попередження обшукати його сумку чи автівку та перевірити смартфон. Мета реформи - викриття подвійних агентів на ранній стадії. Поки ті не встигли передати надсекретну інформацію представникам інших країн. Зокрема, росіянам. Вже у вересні цю реформу має погодити й німецький парламент.

Про необхідність змін почали говорити ще у грудні торік. Після гучного скандалу, який сколихнув федеральну розвідувальну службу. Взимку прокуратура затримала її ключового співробітника - керівника підрозділу технічної зовнішньої розвідки. Відділу, який щодня отримує десятки тисяч перехоплень і займається їх аналізом. Виявилося, що затриманий, який мав доступ до надсекретних повідомлень німецьких, американських та британських розвідників, був подвійним агентом. І продавав конфіденційні дані росіянам. москву, цікавила, передусім інформація щодо ситуації в Україні й планів союзників по підтримці нашої держави. Які саме документи "кріт" встиг передати росіянам - не розголошують. Відомо тільки, що йому висунули звинувачення у державній зраді.

"Подвійні агенти" - не єдина проблема німецької розвідки. Останнім часом спецслужбу часто критикують за непрофесійну роботу. Так, наприклад, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек нещодавно зізнався журналістам, що німецькі розвідники не вірили, що росія почне повномасштабну війну проти України. І на початку 2022 року запевняли уряд, що вторгнення не буде. Мовляв, все обмежиться навчаннями та погрозами. На відміну, від американських та британських колег, які попереджали про неминучість нападу.

Ба більше, керівник Федеральної розвідувальної служби Бруно Каль 24 лютого 2022 року був в Україні. Він приїхав до Києва на зустріч з українськими колегами. Головного розвідника Німеччини евакуювали через кілька днів - через територію Польщі. За ним відрядили спецрозділ німецької розвідки.