Бахмут колись затишне квітуче місто. Тепер - випалена руїна. Жителів не лишилося. Частина з них загинули під обстрілами. Частині вдалося виїхати у більш безпечні міста.

Далі історія жінки, яка втратила дім, роботу, рідне місто. Але не віру у Перемогу.

Галина Савінова зі своїми онуками знайшла прихисток на Львівщині. Відтоді щодня вона волонтерить. Про сильних вірою та не скорених війною - у сюжеті Христини Гашенко.

Світлини ще не зруйнованого росіянами Бахмута показує на телефоні Галина Савінова. Пенсіонерка добре пам'ятає центральну алею троянд та місцеві історичні будівлі, які пережили Другу світову. Але не витримали російського нападу.

Галина Савінова, переселенка з Бахмута:

Хто розпочав цю війну, і оті матері, які дають благословення своїм дітям - це не матері. Якби не було отаких, то не було б війни. Це жах.

До великої війни у місті жило майже 70 тисяч людей. Галина Олександрівна працювала медсестрою в одній із місцевих шкіл. Розповідає, у Бахмуті - усі мали роботу.

Галина Олександрівна пригадує, як починалося жахіття у місті-фортеці. Як залишилися без власного хліба, коли торік у травні російські війська підірвали місцевий газопровід. І випікати його стало неможливим. Тоді жінка вперше почала волонтерити.

Нам возили з Полтави хліб. Ми у школі цей хліб роздавали.

Росіяни щодня все безжалісніше гатили по Бахмуту. Більшість місцевих перебралися жити у підвали. Але і там не було безпечно.

Галина Савінова, переселенка з Бахмута:

156 прильотів. І воно летить. І стіни ходуном. У підвал я не лізла, бо це ще гірше. Як прилетить, так прилетить. А в підвалі тебе, як засипле, то ти будеш...

Першими на Львівщину торік пенсіонерка вивезла онуків. Сама ж повернулася в Бахмут допомагати іншим. На той час у місті залишалося чимало хворих та людей старшого віку. Тоді вижити місцевим під російськими обстрілами неабияк допомагали й українські військові.

Галина Савінова, переселенка з Бахмута:

Машина йде військова, зупинку робить, і з машини людям роздає. Коли дітей бачать військові, то обов'язково шоколадку або печиво якесь дають дітям. Військові допомагали, як рідним. Якби не військові, не волонтери, то там важко було б.

Зараз від дому пенсіонерки не залишилося і сліду. Усі приватні будинки на її рідній вулиці російські війська знищили. Але ворог не зміг знищити найважливіше - віру у перемогу українських захисників.

Галина Савінова, переселенка з Бахмута:

Хай воно зруйноване, вони не залишають місто. Тільки слава їм, тільки хай Бог дасть їм здоров'я, цим хлопцям, дівчатам.

Майже рік тому виїхала на Львівщині й Галина Олександрівна. Зараз жінка з онуком живе у волонтерському прихистку. Таких як вона тут з десяток сімей.

Галина Савінова, переселенка з Бахмута:

Тут ми живемо безкоштовно. Продукти дають нам, зараз завезли овочі, крупи є у нас. Чаї. Кава.

Та після всього пережитого пенсіонерка рук не опустила. Галина Олександрівна продовжує волонтерити.

Щобудня приходить на один зі львівських складів. Тут разом з іншими волонтерами пакують та відправляють гуманітарну допомогу до прифронтових міст та сіл.

Сьогодні ми складаємо з вами наплічники для дітей, вони поїдуть на схід.

Від початку великої війни кількість охочих допомагати на складі зменшилася. Тому тут раді бачити кожного, кажуть волонтери.

Тетяна Мороз, волонтер:

Люди пішли на роботу, займаються своїми справами, повертаються до своїх повсякденних обов'язків, професій. А на жаль, потреба не зменшилася, ми так само намагаємося надавати допомогу цивільному населенню.

На складі Галина Олександрівна зранку до вечора. Каже, не втомилася. Навпаки, відчуває свою користь.

Галина Савінова, переселенка з Бахмута:

Це мій вклад, допомога людям, бо хто як не ми. Ми один одному допомагаємо. І шляхом цього ми виживаємо, бо ми повинні бути єдиними.

Повертатися Галині Савіновій після перемоги нікуди. Жінка планує залишитися на Львівщині. Втім, сподівається хоча б побачити відбудований український Бахмут.