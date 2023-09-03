У неділю, 3 вересня, у Чорноморці Очаківської громади Миколаївщини від вибуху міни у воді загинув 36-річний місцевий мешканець. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатись в морі. Під час знаходження людини у воді стався вибух. Чоловік загинув.



Наголошуємо про неприпустимість перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу.

Пам'ятаємо, що чорноморське узбережжя сьогодні - це зона оборони і зона небезпеки!", - повідомляють військові.



Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росія замінувала Чорне море. Біля українського узбережжя плавають сотні морських мін, які час від часу прибиває до Одещини та Миколаївщини.