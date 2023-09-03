У Чорноморці від вибуху міни у морі загинув чоловік [ Редагувати ]
У неділю, 3 вересня, у Чорноморці Очаківської громади Миколаївщини від вибуху міни у воді загинув 36-річний місцевий мешканець. Про це повідомили Сили оборони півдня України.
"Чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатись в морі. Під час знаходження людини у воді стався вибух. Чоловік загинув.
Наголошуємо про неприпустимість перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу.
Пам'ятаємо, що чорноморське узбережжя сьогодні - це зона оборони і зона небезпеки!", - повідомляють військові.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росія замінувала Чорне море. Біля українського узбережжя плавають сотні морських мін, які час від часу прибиває до Одещини та Миколаївщини.
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