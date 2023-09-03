Такі вправи потрібно робити щодня, аби в момент стресу тіло працювало автоматично.

В Одесі відкрився міський центр стресостійкості. Там, за ізраїльським досвідом, навчають надавати первинну психологічну допомогу вчителів, лікарів та поліцейських. Марія Тарасова побувала в центрі й розкаже докладніше.

Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює.

Це українська адаптація ізраїльської методики для заспокоєння дітей під час повітряної тривоги.

Цієї осені тисячі маленьких українців повернулися до очного навчання. Перше вересня в одеському ліцеї, який з початку широкомасштабного вторгнення працював онлайн, розпочинається зі знайомства з новим укриттям, розрахованим на 550 людей.

Для швидшої адаптації до "підземного" шкільного життя діти справді співають.

До нових умов діти пристосовуються швидко. Але, зазначають матері, безтурботності в них залишилося мало.

Діана, мати учня 2 класу:

Зібраність зовсім інша в дітей вже. Вони згруповані від самого початку. А не такі розслаблені, як були ми. Хоча життя продовжується, ми водимо їх на різні гуртки.

Діти й самі визнають: війна їх змінила.

Єлизавета, учениця 11 класу:

Звісне, це впливає абсолютно на кожного з нас певною мірою. Будь-який гучний звук для нас зараз є певним тригером, який впливає на нашу психіку.

Ізраїльські фахівці, які вже 20 років працюють над методиками боротьби з психологічними травмами, спричиненими війною, наполягають: такий страх - природній за обставин, в яких опинилися українці.

Алекс Гершанов, директор освітніх програм Ізраїльської коаліції травми:

Повернутися до функціонування допомагають знання, що це норма, зі мною - все гаразд, я не психічно хвора людина. Я - здорова людина, яка зараз проживає травматичну подію.

Ізраїльтяни, враховуючи досвід життя у війні, запропонували українцям власні методики. Сформувати навички первинної психологічної допомоги у, так званої, першої ланки: вчителів, лікарів, рятувальників, поліцейських, навіть банківських менеджерів та поштарів.

Тих, хто щодня надає послуги населенню.

Алекс Гершанов, директор освітніх програм Ізраїльської коаліції травми:

Ми не робимо з цих людей психологів. Але ж ми даємо прості навички, знання, як допомогти собі в першу чергу, і як допомогти людині, якій надаю послуги, як зменшити рівень травматизації.

Це особливо стане в пригоді вчителям, якім доводиться працювати з дітьми, що вже мають підвищений рівень тривожності. Та й самі педагоги зараз також вразливі

Сергій Копач, директор Одеського ліцею:

Крім того, що в них теж це відбувається в родинах, у них є власні діти. А їм ще потрібне залишатися сильними та заспокоювати інших людей.

Для впровадження нової методики в Одесі відкрився міський Центр стресостійкості. Перші сто інструкторів вже прослухали курс, отримали сертифікати та готові передавати знання колегам. Щоб навчити максимальну кількість людей, в районах міста відкриють філіали. Залучили до процесу і школярів.

Олена Буйневич, директорка Департаменту освіти Одеської міської ради:

- Іноді підліткам простіше достукатись до підлітків, ніж дорослим людям. І вони також отримують практичні навички. - І вони потім з цими навичками? - До своєї школи. Це діти з різних закладів.

Поки ж ізраїльські психологи дають найпростіші поради, як швидко побороти тривогу. Спочатку опанувати дихання.

Алекс Гершанов, директор освітніх програм Ізраїльської коаліції травми:

Ні в якому разі не треба в стресовому стані робити вдих. Треба видихнути. Ми інстинктивно в стресовій ситуації робимо вдих. Але треба взяти стресовий стан під контроль. Як контролювати? Надати собі такий наказ: зроби видих.

Такі вправи потрібно робити щодня, аби в момент стресу тіло працювало автоматично.

Алекс Гершанов, директор освітніх програм Ізраїльської коаліції травми:

Якщо в мене тремтять руки, надати собі наказ: зробити просту вправу: напружити-розслабити. Тому що розслабити можна в стресовій ситуації тільки через напруження м'язів. Це такий парадокс невеличкий.

Одеса - друге після столиці місто України, де відкрився Центр стресостійкості. Наступні три планують запустити в Тернополі, Хмельницькому та Харкові.