Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це глава державі повідомив у соцмережах.

"Висловив подяку Французькій Республіці за підтримку, зокрема надзвичайно важливу військову допомогу. Обговорили наступні оборонні пакети.

Ми також домовилися, що Франція й французькі компанії візьмуть участь у Форумі оборонних індустрій.

Окремо обговорили забезпечення функціонування "зернового коридору" та посилення безпеки Одещини.

Також домовилися розпочати переговори щодо двосторонніх гарантій безпеки у розвиток декларації G7. Наші команди отримали відповідні доручення.

Особливо подякував Франції за лідерство в реалізації Формули миру. Ми обговорили Глобальний саміт миру, до якого необхідно залучити якнайбільшу кількість країн, особливо тих, що розташовані за межами Європи", - написав Зеленський.

На сайті Офісу президента повідомляється, що глава Української держави докладно поінформував колегу про ситуацію на фронті, зокрема на Куп’янському, Східному та Південному напрямках.

Володимир Зеленський передав французькій стороні інформацію про оборонні потреби українського війська для подальшої деокупації території України. Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці.

Президенти погодилися з важливістю продовження "зернового коридору" й домовилися поглибити співпрацю в захисті морських шляхів. Окремо Зеленський акцентував на нагальній необхідності посилення безпеки Одеського регіону.