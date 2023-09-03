Полтавка Лілія Занько стала чемпіонкою світу з армреслінгу. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Перемогу Лілія Занько здобула в категорії 80 кг серед дорослих, на праву руку. У фіналі перемогла суперницю з Молдови.

Лілія Занько стала шестиразовою чемпіонкою світу.

Загалом наша спортсменка завоювала на 44-му чемпіонаті світу з армрестлінгу в Алмати (Казахстан) повний комплект нагород. Крім золотої, виборола срібну та бронзову медалі на праву й ліву руку в категорії ветерани 40+.



Також Лілія Занько здобула ліцензію на участь у Всесвітніх іграх єдиноборств, що відбудуться в жовтні в Саудівській Аравії.

Чемпіонат світу з армреслінгу почався 22 серпня і триватиме до 5 вересня.