Полтавка Лілія Занько стала чемпіонкою світу з армреслінгу (відео) [ Редагувати ]
Полтавка Лілія Занько стала чемпіонкою світу з армреслінгу. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Перемогу Лілія Занько здобула в категорії 80 кг серед дорослих, на праву руку. У фіналі перемогла суперницю з Молдови.
Лілія Занько стала шестиразовою чемпіонкою світу.
Загалом наша спортсменка завоювала на 44-му чемпіонаті світу з армрестлінгу в Алмати (Казахстан) повний комплект нагород. Крім золотої, виборола срібну та бронзову медалі на праву й ліву руку в категорії ветерани 40+.
Також Лілія Занько здобула ліцензію на участь у Всесвітніх іграх єдиноборств, що відбудуться в жовтні в Саудівській Аравії.
Чемпіонат світу з армреслінгу почався 22 серпня і триватиме до 5 вересня.
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