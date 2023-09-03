Такий кричущий та резонансний напад - на українську дитину за її рідну мову - у Німеччині стався вперше.

Підняв руку на дітей за мову. У Німеччині чоловік напав на дівчинку та хлопчика з України за те, що вони говорили українською.

10-річну дитину нападник скинув з мосту і втік. Прокуратура німецького Геттінгена кваліфікувала інцидент як замах на вбивство. Чоловіка шукають. Усі подробиці приголомшливої історії - далі.

Чоловік, на вигляд 40-45 років, вдягнений у синю футболку та джинсові шорти, на голові - чорна кепка. За таким описом прокуратура німецького міста Геттінгена розшукує зловмисника, який напав на українських дітей. Все сталося тиждень тому, ввечері 26 серпня, у містечку Айнбек, що у Нижній Саксонії. Група українських дітей, найстаршому з яких було 12 років, гралися на мосту і спілкувалися рідною мовою. Це не сподобалося чоловікові, який проходив повз. Він підійшов до підлітків і став вимагати, щоб вони перейшли на російську. І сказав, що війну почала буцімто Україна. Подальші події - детально відновила прокуратура.

Спочатку він потягнув за волосся одну з дівчат, а потім схопив 10-річного хлопчика і кинув його через поруччя мосту в канал. Дитина вдарилася об залізні балки, прикріплені до мосту, отримавши забої голови та лівої ноги. Поки хлопець лежав у каналі, невідомий зловмисник кинув у нього скляну пляшку, яка влучила потерпілому в область правого плеча. Після цього нападник зник з місця злочину.

Дитина зазнала легких тілесних ушкоджень. Після огляду в лікарні, хлопчика відпустили додому. Справу взяли на контроль українські дипломати.

У зв'язку з появою інформації від активістів української громади про напад дорослого чоловіка, особа якого наразі не встановлена, на 10-річного громадянина України, що стався 26 серпня 2023 року у місті Айнбек, Генеральне консульство України у Гамбурзі 28 серпня звернулося до Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії з проханням про детальне з'ясування усіх обставин, розслідування злочину і покарання винних.

Про цей напад написали усі німецькі видання - від найпопулярнішого таблоїда країни "BILD" до солідної "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Ось кілька цитат.

Вони втекли від війни в Україні й пережили напад, спричинений ненавистю, у безпечній країні, яка надала прихисток! Невідомий скинув українського хлопчика з мосту, бо той не хотів говорити російською!

Чоловік, який говорив російською, кинув українського хлопчика в річку. Прокуратура вважає напад політично вмотивованим.

Такий кричущий та резонансний напад - на українську дитину за її рідну мову - у Німеччині стався вперше. Утім, українці, які знайшли прихисток в країні, доволі часто скаржаться на образи, погрози та фізичні напади саме через національність та мову. Тільки в Берліні за останній рік було зафіксовано понад 3 тисячі таких інцидентів. До суду дійшли усього 23.