Мільярдер Ігор Коломойський, якого підозрюють у шахрайстві та взяли під варту на 60 днів, у матеріалах слідства фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко та опублікував фрагмент документа.

"У матеріалах слідства Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Це руйнує популярний брехливий наратив про те, що Коломойського не позбавили громадянства України та начебто не видадуть до США.

Спростування перше: Коломойський згаданий саме як особа, позбавлена громадянства України.

Спростування друге: запитів на екстрадицію Коломойського до США не надходило в Україну. Якщо надійде, цей запит буде виконаний згідно з Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Жодних обмежень у вигляді громадянства Коломойського для цього не існує", - написав Лещенко.

Видання "Страна.ua" звертає увагу, що на відео з судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Коломойському суддя називав підприємця громадянином України.

Нагадаємо, 2 вересня СБУ вручила Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві (стаття 190 КК) та легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом (стаття 209 КК).

За версією слідства, з 2013 до 2020 року бізнесмен легалізував понад півмільярда гривень "шляхом їх виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ".

Того ж вечора Шевченківський районний суд Києва відправив Коломойського під варту на два місяці. Суд надав можливість внести заставу за бізнесмена у розмірі 510 млн грн. Представники Коломойського вирішили не вносити заставу.