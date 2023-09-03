Протягом двох днів у лицарських боях взяли участь понад чотири десятки хлопців та дівчат.

У Луцьку відбулися Всеукраїнські змагання з Середньовічного бою. На ристалищі зійшлися команди лицарів із різних регіонів України, щоб обрати тих, хто увійде в нашу Національну збірну. Змагання вдалося провести, попри те, що половина воїнів нині захищає країну від росіян на фронті. Як усе відбувалося - бачили наші журналісти.

Антон із перших днів повномасштабної війни служить у війську. Його бригада нині на південному напрямку відвойовує українські землі. А сам чоловік спланував відпустку так, щоб потрапити на змагання з середньовічного бою. Він учасник білоцерківського клубу історичної реконструкції вже 7 років.

Антон, учасник змагань зі середньовічного бою:

У мене відпустка, і я буду 10 днів жити життя. Оскільки це мені подобалось, не дивлячись на фізичні навантаження, які зараз стали ще важчі, я відчуваю в цьому життя.

Турнір у стінах Луцького замку розпочався найбільш видовищною, масовою номінацією 16 на 16.

Сергій Ващук - організатор Чемпіонату України з середньовічного бою в Луцьку. Як і багато інших учасників клубів історичної реконструкції, він боронить Україну.

Сергій Ващук, організатор Чемпіонату України зі середньовічного бою:

На даному турнірі мінімум 5 бійців - це чинні військовослужбовці, які змогли в форматі своєї щорічної відпустки відвідати даний захід. Через цей захід, по-перше, популяризувати наш спорт як такий. Показати, що ми є і після перемоги будемо розвивати даний спорт далі. І друга основна мета - це збір коштів на потреби наших воїнів.

На ристалищі чоловіки в лицарських обладунках. В руках мечі, алебарди, щити.

Це спорт, в якому є ризик дістати травму, тому бійці - у надійному екіпіруванні. Учасники історичної реконструкції часто водночас і майстри, і спортсмени.

Ілля Родіонов, учасник змагань зі середньовічного бою:

У житті я займаюся тим, що виготовляю ці обладунки. Все своє життя я пов'язав із цим видом спорту.

Кошти за вхід на турнір витратять на допомогу українським військовим. Задонатити на перемогу та розповісти дітям про епоху Середньовіччя приїхали волиняни та жителі сусідніх областей.

Олена та Артем Шоломи, глядачі:

Хотіли просто показати дітям замок. Для людей важливо розуміти, що навіть під час війни вони можуть отримати якісь позитивні емоції. І це також додатковий стимул прийти й задонатити.

Протягом двох днів у лицарських боях взяли участь понад чотири десятки хлопців та дівчат. Турнір у Луцьку визначить, хто потрапить до збірної команди України для участі у світовому чемпіонаті. Ці змагання відбудуться наступного року в Мексиці.