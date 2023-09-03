Президент Нігерії Бола Тінубу доручив негайно відкликати послів країни зі всіх світових держав. Відповідне рішення ухвалили після аналізу ситуації у нігерійських дипмісіях. Про це повідомляє Reuters і опублікував заяву речник нігерійського лідера.

Президент сповнений рішучості забезпечити, щоб надання послуг громадянам, мешканцям та потенційним гостям [Нігерії] характеризували ефективність та якість світового рівня.

​Інформація про відкликання послів опублікована на сторінці адміністрації президента в соцмережі X. Докладніше про причини відкликання послів не повідомляється.

Рішення не зачепить лише постійних представників Нігерії при ООН у Нью-Йорку і Женеві через сесію Генеральної асамблеї ООН, яка почнеться 19 вересня.

Нігерія має 109 дипломатичних місій у всьому світі.