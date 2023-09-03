Торік в Україні працювало трохи більше 10 тисяч закладів дошкільної освіти. Місць у дитячих садочках не вистачало всім охочим - відвідувати їх могли 66,1% дітей дошкільну освіту.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини розповіла заступниця міністра освіти і науки України з розвитку дошкілля Євгенія Смірнова.

"Ми маємо на державному рівні вирішувати цю проблему - розбудовувати мережу як дитячих садочків, так і впроваджувати нові форми надання шкільної освіти.

У нас є дані на кінець минулого навчального року. Минулого ріку у нас запустилися і працювали 10 тисяч плюс закладів дошкільної освіти. Нажаль, всього могли відвідувати 66,1% дітей дошкільну освіту. Тобто у нас катастрофічна нестача місць у садочках.

Що ми маємо підкреслити у цьому питанні. Дозвіл на роботу садочків є тільки за наявності укриття. Ми маємо розуміти, що головне питання саме цього року - саме безпекове питання. І це наявність укриття. І від кількості місць в укритті і дозволу ДСНС, який після огляду укриття дає чи не дає закладу цивільної освіти працювати, тоді вже починається набір...

Але з позитивного - у дошкільній освіті є великий плюс, що ми можемо прийняти дітей впродовж цілого року, а не тільки у вересні. Тому ті заклади, котрі будуть добудовувати або облаштовувати або усувати недоліки, котрі, наприклад, їм дало ДСНС, вони зможуть приймати дітей впродовж усього року", - заявила Євгенія Смірнова.