Історія змови: "Велика Вітчизняна війна" [ Редагувати ]
Найбільша війна в історії людства. І найбільша фабрика міфів. Від "віроломного нападу нацистів" до "героїчного спротиву партизан". Радянська, а потім і російська пропагандистські машини створила безліч міфів навколо Другої світової війни. Вони навіть називають її по-іншому: "Вєлікая Отєчєствєнная". Але, чи дійсно вона була "Вєлікой"? Яку правду приховують вислови Сталіна в 1940 році? Чому в усіх офіційних повідомленнях напад нацистської Німеччини називають "нападом фашистів"? І ким насправді були радянські партизани? Про все це в новій серії авторського проєкту Богдана Вербицького "Історія змови".
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