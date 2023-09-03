Тисячі учасників фестивалю Burning Man заблоковані в пустелі через дощі (фото, відео) [ Редагувати ]
В американському штаті Невада десятки тисяч людей заблоковані в пустелі на популярному фестивалі музики та мистецтва Burning Man.
Транспортне сполучення з імпровізованим містом Блек-Рок-Сіті призупинено через зливи. Учасникам рекомендували економити їжу та паливо.
"Дозволено пересування лише автотранспорту надзвичайних служб. Якщо ви в Блек-Рок-Сіті, заощаджуйте продовольство, їжу та паливо, сховайтесь у теплому та безпечному місці",- йдеться на сторінці фестивалю в соцмережі X.
Burning Man у 2023 році розпочався 28 серпня, він завершиться 5 вересня. 1 вересня в Неваді розпочалася злива, внаслідок якої було призупинено транспортне сполучення, близько 70 тис. осіб виявилися заблокованими.
На Burning Man загинув один із відвідувачів, повідомляє NBC News з посиланням на заяви місцевої влади. Обставини смерті досі вивчають, в офісі місцевого шерифа відмовилися наводити подробиці.
Burning Man - щорічний фестиваль, який проходить у пустелі Блек-Рок. Захід зародився в 1986 році. Кульмінацією фестивалю є спалення гігантської людської постаті. Щороку на фестиваль приїжджають понад 60 тис. людей.
Цього року на Burning Man поїхала українська делегація, яка представила інсталяцію з птахом Фенікс у вигляді тризубця.
Також на фестивалі українська команда виставила військовий меморіал The Hedgehog Temple. Це артобʼєкт у вигляді величезного їжака, зробленого з протитанкових їжаків, що стали одним з символів оборони України. На "лапах" їжака - портрети з історіями десятків загиблих діячів культури.
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