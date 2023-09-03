Протягом двох годин люди дізнаються про особливості й різновиди птахів, які живуть поряд.

Послухати птахів і задонатити на ЗСУ. У Черкасах пропонують незвичні екскурсії з орнітологом. Це частина проєкту "Сила історії". Його започаткували торік. І нині ці прогулянки стали вельми популярними серед жителів міста. Чому - розкаже Ірина Васюра.

Ця незвична екскурсія починається біля паркового озера у Черкасах. Люди вслухаються у звуки навколо. Бачать припутня на гілці й чують зеленяка.

Це його весняна шлюбна пісня, зараз він частіше щебече.

Орнітолог відкриває пташиний світ. Навіть звичні для нас горобці бувають трьох видів і двох із них можна побачити на Черкащині.

Щоб відрізнити горобців, треба дивитись на їх щоку - у польового є чорна пляма, у хатнього немає.

Ольга фотографує крижнів, що ліниво спостерігають за відвідувачами парку. За пів години екскурсії жінка нарахувала вже з десяток видів птахів.

Ольга Квятковська, відвідувачка екскурсії:

Я вже знаю, що тут ми можемо бачити не качок, а крижнів, що великі голуби - це припутні, що білка - це вивірка, щоразу дізнаєшся більше і більше інформації, тим самим відкриваєш нові світи.

Найбільше птахів у спеку - біля води.

Марія прагне не лише почути птахів, а й усіх сфотографувати.

Марія Полудень, відвідувачка екскурсії:

Після напруженої робочої неділі, фотоапарат і парк, я дуже так відпочиваю, відволікаюсь від проблем. Такий спокійний, тихий відпочинок.

Протягом двох годин люди дізнаються про особливості й різновиди птахів, які живуть поряд.

Максим Гаврилюк, орнітолог:

У світі інтерес до спостереження за птахами зростає, і це ми бачимо на прикладі мешканців Черкас, і такі екскурсії - це можливість з мого боку поділитись знаннями про птахів, а також допомогти людям навчитись розпізнавати птахів.

Проєкту "Сила історії" вже рік. Його ініціювали, щоб познайомити гостей міста з історією Черкаського краю. Філологи, архітектори, археологи та науковці розповідали про особливості регіону. Згодом такі екскурсії стали популярними й серед жителів міста. Проводять їх безкоштовно, але пропонують залишити донат для ЗСУ.

Олена Литвин, учасниця проєкту "Сила історії":

З цієї весни, за п'ять місяців, в нас пройшло 52 екскурсії. Сьогодні ми зібрали 88 тисяч гривень, можливо, це не великі гроші за таку кількість екскурсій, але ціль проєкту - з одного боку ти збираєш гроші, але первинне - це дати можливість людям культурного спілкування і залучення.

Через популярність проєкт "Сила історії" продовжать, тож чимало екскурсій попереду.