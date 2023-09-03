У Черкасах пропонують послухати птахів та задонатити на ЗСУ [ Редагувати ]
Послухати птахів і задонатити на ЗСУ. У Черкасах пропонують незвичні екскурсії з орнітологом. Це частина проєкту "Сила історії". Його започаткували торік. І нині ці прогулянки стали вельми популярними серед жителів міста. Чому - розкаже Ірина Васюра.
Ця незвична екскурсія починається біля паркового озера у Черкасах. Люди вслухаються у звуки навколо. Бачать припутня на гілці й чують зеленяка.
Це його весняна шлюбна пісня, зараз він частіше щебече.
Орнітолог відкриває пташиний світ. Навіть звичні для нас горобці бувають трьох видів і двох із них можна побачити на Черкащині.
Щоб відрізнити горобців, треба дивитись на їх щоку - у польового є чорна пляма, у хатнього немає.
Ольга фотографує крижнів, що ліниво спостерігають за відвідувачами парку. За пів години екскурсії жінка нарахувала вже з десяток видів птахів.
Ольга Квятковська, відвідувачка екскурсії:
Я вже знаю, що тут ми можемо бачити не качок, а крижнів, що великі голуби - це припутні, що білка - це вивірка, щоразу дізнаєшся більше і більше інформації, тим самим відкриваєш нові світи.
Найбільше птахів у спеку - біля води.
Марія прагне не лише почути птахів, а й усіх сфотографувати.
Марія Полудень, відвідувачка екскурсії:
Після напруженої робочої неділі, фотоапарат і парк, я дуже так відпочиваю, відволікаюсь від проблем. Такий спокійний, тихий відпочинок.
Протягом двох годин люди дізнаються про особливості й різновиди птахів, які живуть поряд.
Максим Гаврилюк, орнітолог:
У світі інтерес до спостереження за птахами зростає, і це ми бачимо на прикладі мешканців Черкас, і такі екскурсії - це можливість з мого боку поділитись знаннями про птахів, а також допомогти людям навчитись розпізнавати птахів.
Проєкту "Сила історії" вже рік. Його ініціювали, щоб познайомити гостей міста з історією Черкаського краю. Філологи, архітектори, археологи та науковці розповідали про особливості регіону. Згодом такі екскурсії стали популярними й серед жителів міста. Проводять їх безкоштовно, але пропонують залишити донат для ЗСУ.
Олена Литвин, учасниця проєкту "Сила історії":
З цієї весни, за п'ять місяців, в нас пройшло 52 екскурсії. Сьогодні ми зібрали 88 тисяч гривень, можливо, це не великі гроші за таку кількість екскурсій, але ціль проєкту - з одного боку ти збираєш гроші, але первинне - це дати можливість людям культурного спілкування і залучення.
Через популярність проєкт "Сила історії" продовжать, тож чимало екскурсій попереду.
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