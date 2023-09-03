Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", - повідомив Зеленський.

За чутками у кулуарах, президент Зеленський активно шукає кандидатів на заміну Резнікову через низку корупційних скандалів у його відомстві. Раніше повідомлялося, що на посаду главу Міноборони розглядають двох кандидатів:

віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова;

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

Олексію Резнікову за даними "УП", начебто запропонували посаду посла у Великій Британії, яка вакантна після відставки Вадима Пристайка.