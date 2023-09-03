Що відомо про Рустема Умєрова, який очолить Міноборони [ Редагувати ]
Рустем Умєров, якого президент Зеленський пропонує на посаду міністра оборони, народився 19 квітня 1982 року в Самарканді (Узбекистан) у родині вихідців з Алушти. Незабаром переїхав до Алушти в Криму.
Етнічний кримський татарин і мусульманин. Батько - Енвер Умєров, інженер-технолог. Мати - Мер'єм Умєрова, інженер-хімік. Старший брат Аслан Омєр Киримли. Незабаром родина переїхала до Алушти.
Рустємов - випускник Кримської школи-інтернату для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки АР Крим, Україна. Є стипендіатом:
- Програми обміну майбутніх лідерів (FLEX), США;
- Канадсько-української парламентської програми; Американсько-української лідерської програми; Європейського молодіжного парламенту;
- Європейського студентського форуму AEGEE;
- Форуму майбутнього саміту та Європейської асоціації студентів права.
Умєров здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів у Національній академії управління.
Розпочав кар’єру у 2004 році в телекомунікаційній компанії lifecell, займаючи різні керівні посади до 2010 року.
У 2013 році разом із братом Асланом Омєр Киримли заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation.
ASTEM управляє інвестиціями в області зв'язку, інформаційних технологій та інфраструктури. ASTEM Foundation є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders у Стенфордському університеті, яка покликана навчати українських політиків, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів та громадських лідерів.
У липні 2019 року Рустем Умєров був обраний народним депутатом України від фракції "Голос". Під час роботи у Верховній Раді очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання використання міжнародної матеріально-технічної допомоги, був секретарем Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій..
Був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа", учасник української переговорної групи з рф.
Є делегатом Курултаю кримськотатарського народу і радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.
Заступник Керівника Постійної делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи. У серпні 2021 році був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
Очолює Фонд Державного майна з 7 вересня 2022 року.
Рустем Умєров одружений та виховує трьох дітей.
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