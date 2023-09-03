Бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади з допомогою FPV-дрона знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".

Про це повідомив Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес". Ворожу техніку було знищено на Луганщині. Про знищення ТОС-1А "Солнцепек" Генштаб повідомляв у ранковому зведенні 30 серпня.

ТОС-1А "Солнцепек" - вогнеметна система, створена на базі шасі танка Т-72. У системі використовуються некеровані реактивні снаряди калібру 220 міліметрів з термобаричною бойовою частиною, які мають нищівний ефект.

Дальність ураження ракетами - від 600 до 6000 м. У залпі - 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 м.

Установка використовує термобаричні некеровані реактивні снаряди, які мають довжину 3700 мм та вагу 217 кг. Ці реактивні снаряди складаються з головної частини термобаричної або запалювальної дії, підривника та твердопаливного реактивного двигуна.

Термобарична зброя фактично випалює кисень з атмосфери для створення більш високотемпературного вибуху, ніж звичайні бомби.