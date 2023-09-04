Україна домовилась з Францією про навчання військових льотчиків управлінню американськими винищувачами F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави повідомив, що у неділю мав розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Обговорили захист нашого Одеського регіону - те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області. І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів - наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою.

Емманюель Макрон раніше говорив, що французька влада не має табу на допомогу в навчанні українських пілотів. На озброєнні країни F-16 немає.

Програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16 запустили Данія та Нідерланди. Мінімальний термін навчання пілотів складає шість місяців.

Нагадаємо, 20 серпня Нідерланди та Данія оголосили, що передадуть Україні винищувачі F-16 після завершення навчання українських пілотів. Нідерланди пообіцяли 42 винищувачі, Данія - 19.

24 серпня Норвегія оголосила, що передасть Україні винищувачі F-16. Скільки та в які терміни, не уточнюється.