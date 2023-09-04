Франція приєднується до навчання українських пілотів на F-16 - Зеленський [ Редагувати ]
Україна домовилась з Францією про навчання військових льотчиків управлінню американськими винищувачами F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Глава держави повідомив, що у неділю мав розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Обговорили захист нашого Одеського регіону - те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області. І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів - наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою.
Емманюель Макрон раніше говорив, що французька влада не має табу на допомогу в навчанні українських пілотів. На озброєнні країни F-16 немає.
Програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16 запустили Данія та Нідерланди. Мінімальний термін навчання пілотів складає шість місяців.
Нагадаємо, 20 серпня Нідерланди та Данія оголосили, що передадуть Україні винищувачі F-16 після завершення навчання українських пілотів. Нідерланди пообіцяли 42 винищувачі, Данія - 19.
24 серпня Норвегія оголосила, що передасть Україні винищувачі F-16. Скільки та в які терміни, не уточнюється.
по темі
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив про "проривну домовленість" щодо винищувачів F-16
Норвегія слідом за Нідерландами та Данією передасть Україні винищувачі F-16
Американські винищувачі F-16 можуть переломити хід війни з росією, оскільки нам зараз потрібна перевага в повітрі. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Українські пілоти проходять навчання на шведських винищувачах Saab JAS-39 Gripen. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Швеції
Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном оборонну підтримку та початок переговорів у межах Спільної декларації про безпекові гарантії