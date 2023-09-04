У ніч на 4 вересня російські окупанти кілька годин атакували ударними дронами південь України. Тривогу оголошували у Одеській та Херсонської областей. Про це повідомляв голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вже майже дві години ворог атакує наш південь Одещини (Ізмаїльський район) ударними безпілотниками.



Ще раз прошу жителів та гостей Ізмаїльського району бути в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це питання вашого життя та здоровʼя!

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував ударні дрони типу "Шахед", які запускали у кілька хвиль. У регіоні працювала ППО, місцеві жителі повідомляли про вибухи.

Під удар ворожих ударних дронів потрапили Ізмаїльський та Кілійський район Одеської області, повідомили Сили оборони Півдня.

"Ворог зухвало і потужно знов атакував південь Одещини. Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-136" була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я. 17 дронів було збито силами протиповітряної оборони. Однак, відбулись і влучання.

У двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Повідомлень про постраждалих не надходило", - повідомили Сили оборони Півдня.