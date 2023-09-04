Човник Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся з МКС на Землю [ Редагувати ]
Пілотований космічний човник Crew Dragon компанії SpaceX з екіпажем місії Crew-6 повернувся на Землю після півроку перебування на Міжнародній космічній станції (МКС).
Корабель приводнився в Атлантичному океані біля берегів штату Флорида о 00:18 за місцевим часом (07:18 за Києвом).
За кілька хвилин до цього Crew Dragon увійшов до щільних шарів атмосфери, після чого на висоті майже 5,5 км випустив основні парашути. Для повернення на Землю кораблю та його екіпажу знадобилося майже 17 години.
Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, Steve, @Astro_Woody, Andrey, and @Astro_Alneyadi! pic.twitter.com/ph27m0wP30— SpaceX (@SpaceX) September 4, 2023
До екіпажу місії Crew-6 входять астронавти NASA Стівен Боуен та Вуді Хобург, астронавт з ОАЕ Султан ан-Неяді та росіянин Андрій Федяєв.
Crew Dragon з екіпажем місії Crew-6 стартував до МКС 2 березня з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) за допомогою ракети-носія Falcon 9. Наступного дня він пристикувався до вузлового модуля Harmony американського сегмента станції.
27 серпня на МКС прибув екіпаж місії Crew-7 - астронавт NASA Жасмін Могбелі, астронавт Європейського космічного агентства данець Андреас Могенсен, астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Сатосі Фуру та космонавт Роскосмосу Костянтин Борисов.
На станції, крім них, залишаються астронавт NASA Френк Рубіо та космонавти Роскосмосу Дмитро Петелін та Сергій Прокоп'єв.
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