Пілотований космічний човник Crew Dragon компанії SpaceX з екіпажем місії Crew-6 повернувся на Землю після півроку перебування на Міжнародній космічній станції (МКС).

Корабель приводнився в Атлантичному океані біля берегів штату Флорида о 00:18 за місцевим часом (07:18 за Києвом).

За кілька хвилин до цього Crew Dragon увійшов до щільних шарів атмосфери, після чого на висоті майже 5,5 км випустив основні парашути. Для повернення на Землю кораблю та його екіпажу знадобилося майже 17 години.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, Steve, @Astro_Woody, Andrey, and @Astro_Alneyadi! pic.twitter.com/ph27m0wP30