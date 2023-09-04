Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило документальний фільм "Збиті льотчики Росії" в якому, серед іншого, вперше показали російського пілота, який перегнав до України російський гелікоптер Мі-8 у межах спецоперації під кодовою назвою "Синиця".

Його ім’я - Максим Кузьмінов, звання - капітан, посада - командир гелікоптера Мі-8.

28-річний російський пілот служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації держави-агресора - в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації у приморському краї рф.

Я зв'язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію. Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі і почали планувати безпосередньо мій переліт.

За словами льотчика, ризиковану операцію вдалося зберегти у таємниці та успішно завершити, оскільки Воєнна розвідка України змогла організувати безпечний коридор:

Я зрозумів, що перебуваю поруч із кордоном, тобто я передав своє місцезнаходження. [...] Перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Мабуть, днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів успішно, приземлився.

Головним мотивом свого вчинку Максим Кузьмінов називає категоричне несприйняття агресивної війни, яку розв'язала росія проти України, а також небажання бути причетним до воєнних злочинів:

Те, що зараз відбувається - це просто геноцид українського народу: як українського, так і російського. Основа мого вчинку у тому, щоб не спряти цим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався. Увесь світ допомагає, тому що розуміє, що передусім треба цінувати людське життя... Ніхто не хоче цієї війни.

Максим Кузьмінов закликає інших російських пілотів наслідувати його приклад.

Ви аніскільки не пошкодуєте. Ви просто відкриєте для себе світ барв. І запам'ятайте: ви просто багато чого не знаєте, ви не бачили, як живуть інші люди. Коли ви дійсно щось відкриєте, то свою думку зміните докорінно.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує - наша держава надає усі передбачені міжнародним правом, українським законодавством та відповідними державними програмами гарантії безпеки і винагороди російським льотчикам, які переправлять до України справну авіатехніку.