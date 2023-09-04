Над Одещиною та Дніпропетровщиною вночі збили 23 "шахеди" з 32 [ Редагувати ]
У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними дронами "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф). Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Загалом зафіксовано пуски 32 "шахедів", які атакували Одещину та Дніпропетровщину.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі безпілотники.
"Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України", - повідомляє Командування.
На Одещині в Ізмаїльському та Кілійському районах збили 17 "шахедів", однак, відбулися влучання. У двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Повідомлень про постраждалих не надходило.
На Дніпропетровщині захисники збили 6 безпілотників, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Є влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються. За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.
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