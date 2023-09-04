У Києві знову "замінували" всі середні школи та коледжі [ Редагувати ]
У Києві поліція отримала повідомлення про "замінування"усіх середніх шкіл та коледжів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
"Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.
Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", - повідомила КМВА.
Нагадаємо, 1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.
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