США хочуть передати Україні понад $1 млрд арештованих російських активів [ Редагувати ]
Мін'юст США шукає можливість направити Україні російські активи, що підпали під санкції, на суму понад $1 млрд. Про це розповіла CBS News заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.
Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Заарештовували контрабандистів у Італії, Німеччині, Латвії. Також висунули звинувачення за відмивання грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що сховатися ніде.
За словами Монако, кінця лютого 2022 року США заарештували активи рф на суму понад $1 млрд у всьому світі.
Ми домагаємося від Конгресу дозволу використати отримані кошти на користь народу України.
Наприкінці 2022 року президент США Джо Байден підписав закон, яким Мін'юст США зможе передати частину конфіскованих російських активів Держдепу, а той уповноважений спрямовувати їх на допомогу Україні.
На початку лютого суд у Нью-Йорку дозволив Мінфіну США вилучити $5,4 млн, які пов'язані з російським бізнесменом Костянтином Малофеєвим. Кошти спрямують на допомогу Україні.
Управління Монако керує робочою групою KleptoCapture - підрозділом Мін’юсту, створеним у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів та пошуку їхніх прихованих активів у всьому світі.
KleptoCapture шукає поплічників кремля, які приховують активи, а також тих, хто допомагає олігархам уникати санкцій.
Банкам, авіаційній галузі, страховим компаніям, усім, хто збирається виводити російські активи, – це знак і попередження: будьте обережні з тими, з ким маєте справу, тому що ми спостерігаємо. І будуть наслідки, якщо ви допомагатимете і сприятимете ухиленню від санкцій.
Раніше помічники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії, США та Франції повідомили, що російські активи, які перебувають в юрисдикції їхніх країн, залишаться замороженими, доки росія "не заплатить за шкоду, завдану Україні".
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