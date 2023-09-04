У районі Кліщіївки під Бахмутом Сили оборони України мають "певні успіхи". Загалом звільнено під Бахмутом 47 кв.км. Впродовж минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв.км. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала чергове зведення з фронтів.

СХІД

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивають по декілька ворожих атак за день і не дають ворогу просуватись вперед. Кількість обстрілів з боку росіян залишається високою.

На Лиманському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та продовжує перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку противник веде обороні дії з метою стримування просування наших військ та безуспішно здійснює спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області.

В районі Кліщіївки маємо певні успіхи. Загалом звільнено під Бахмутом 47 кв.км. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв.км.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на наступі з метою покращення тактичного положення.

Там ворог безуспішно наступав в районах Сєверне, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області.

ПІВДЕНЬ

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні. Продовжує обстріли позицій наших підрозділів та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

В ході ведення наступальних дій сили оборони України мали успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог на півдні несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.