Резніков подав до Ради заяву про відставку [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку. Про це він повідомив у соцмережах.
На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку.
До звіту готовий.
Тримаймо стрій!
Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.
Що відомо про Умєрова, який очолить Міноборони, можна почитати тут.
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