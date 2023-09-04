Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на переговорах з володимиром путіним заявить про готовність виступити посередником щодо припинення війни в Україні. Про це повідомила газета Milliyet з посиланням на джерела.

Лідер Туреччини зустрінеться з російським диктатором сьогодні, 4 вересня, у Сочі.

За даними видання, Ердоган заявить, що "наслідки війни зросли в геометричній прогресії", і наголосить на "важливості встановлення міцного миру та стабільності в регіоні".

Він скаже, що "готовий взяти на себе роль посередника і надати всі види підтримки, включаючи проведення прямих переговорів, для забезпечення міцного миру" між сторонами.

Іншою важливою темою зустрічі стане поновлення зернової угоди, яку Анкара також підтримує.

Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.

17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.

19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.