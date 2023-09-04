Вночі російські "шахеди" вибухнули в Румунії - МЗС України [ Редагувати ]
Вночі 4 вересня на Одещині в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії". Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
"За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.
Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.
Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав", - написав Ніколенко.
Нагадаємо, над Одещиною та Дніпропетровщиною вночі збили 23 "шахеди" з 32.
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