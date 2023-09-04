Індонезія запровадила "золоті візи" [ Редагувати ]
Умовою для отримання іноземними громадянами або компаніями "золотої візи" в Індонезії стануть інвестиції у розмірі від $350 тис. Про це заявив глава міграційної служби міністерства прав людини країни Сілмі Карім, передає Media Indonesia.
Оскільки ми націлені на якісних претендентів, умови більш вагомі. Чим довше вони залишаються в Індонезії, тим вищою є гарантійна вартість, особливо для інвестиційної діяльності, яка може сягати приблизно 760 млрд індонезійських рупій ($50 млн).
Для отримання п'ятирічної візи індивідуальним інвесторам потрібно створити компанію вартістю $2,5 млн, а для візи терміном на 10 років потрібні інвестиції у розмірі $5 млн.
Корпоративні інвестори повинні вкласти $25 млн, щоб отримати п'ятирічні візи для всього керівництва компанії та $50 млн, щоб отримати 10-річну візу.
Іноземні громадяни, які бажають отримати "золоту візу"терміном на п'ять років, але не претендують на відкриття бізнесу, повинні розмістити в економіці Індонезії $350 тис. Для цього потрібно або купити державні облігації, акції публічних компаній, або зберегти вклади в банках країни.
Щоб отримати візу на 10 років, без наміру відкривати бізнес, іноземцю необхідно вкласти в економіку $700 тис.
Індонезія не перша країна, яка запровадила "золоту візу". За аналогією з іншими державами влада Індонезії сподівається, що така практика дозволить посилити економіку країни. Аналогічна політика вже реалізована у США, Канаді, ОАЕ, Ірландії, Німеччині, Новій Зеландії, Італії та Іспанії.
Нагадаємо, Італія припинила видачу "золотих віз" за інвестиції для росіян та білорусів.
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