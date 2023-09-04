Збройні сили України використовуватимуть дрони зі штучним інтелектом [ Редагувати ]
Міністерство оборони схвалило введення безпілотника SAKER SCOUT зі штучним інтелектом в експлуатацію для використання Збройними силами. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога.
Система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси, - йдеться у повідомленні.
У цьому комплексі міститься передовий розвідувальний безпілотник-флагман, а також кілька безпілотників-камікадзе типу FPV, які можуть бути кориговані, включаючи корегування за допомогою флагманського дрона.
Максимальна дальність польоту становить до 10 кілометрів.
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