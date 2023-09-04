Правоохоронні органи розпочали розслідування відносно масштабної атаки безпілотниками на цивільну інфраструктуру на території Одещини. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Протягом ночі 4 вересня окупанти вчинили масовану атаку безпілотниками на населені пункти на Одещині. Атака спрямовувалася на об'єкти цивільної промислової інфраструктури на півдні регіону, і це сталося за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок цієї атаки були завдані пошкодження та руйнування адміністративних будівель, складських приміщень, а також приміщень для виробництва та сільгосптехніки.

"На місці прокурори у взаємодії зі слідчими документують наслідки збройної агресії рф. За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - розповіли в Офісі генпрокурора.