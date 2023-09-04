Нічна атака Одещини: зʼявилися нові подробиці [ Редагувати ]
Правоохоронні органи розпочали розслідування відносно масштабної атаки безпілотниками на цивільну інфраструктуру на території Одещини. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Протягом ночі 4 вересня окупанти вчинили масовану атаку безпілотниками на населені пункти на Одещині. Атака спрямовувалася на об'єкти цивільної промислової інфраструктури на півдні регіону, і це сталося за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів.
Внаслідок цієї атаки були завдані пошкодження та руйнування адміністративних будівель, складських приміщень, а також приміщень для виробництва та сільгосптехніки.
"На місці прокурори у взаємодії зі слідчими документують наслідки збройної агресії рф. За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - розповіли в Офісі генпрокурора.
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