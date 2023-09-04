Рустем Умєров подав до Ради заяви про відставку [ Редагувати ]
За повідомленням спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, Рустем Умєров подав заяву про свою відставку з посади голови Фонду державного майна України до Верховної Ради.
До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади, - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.
Стефанчук додав, що цю заяву Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.
Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.
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