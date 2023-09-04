У москві заявили про замінування шкіл і ТРЦ [ Редагувати ]
Школи і торгові центри москви отримали повідомлення про замінування. Про це повідомили росЗМІ.
Зазначається, що повідомлення про мінування начебто надійшло з України. В екстрених розповіли, що евакуація не проводиться.
Нагадаємо, 4 вересня у Києві поліція отримала повідомлення про "замінування"усіх середніх шкіл та коледжів. 1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.
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У Києві поліція отримала повідомлення про "замінування"усіх середніх шкіл та коледжів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація
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