Віталій Кім розповів, як виникла легендарна фраза "Доброго вечора, ми з України" [ Редагувати ]
З початку повного вторгнення образ глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма став асоціюватися з відомим висловом "Доброго вечора, ми з України", яким він розпочинав свої відеозвернення. Історію походження цієї фрази Віталій Кім розповів в проєкті "4.5.0" телеканалу "Інтер".
"Я вирішив це забрендувати для того, щоб Україна була в кожному випуску новин на слуху. Це ідея моєї радниці Вікторії Олійник, яка створила Телеграм-канал і яка відповідає за медіа-політику Миколаївської області", - прокоментував він.
Також він додав, що спілкувався з хлопцями, які обороняли область.
"Це хлопці з груп спротиву, зараз вони вже в бригадах і в спеціальних операціях. Вони віталися зі мною і говорили між собою саме так: "Доброго вечора, ми з України". Я сказав, що ми будемо це використовувати, щоб люди пам’ятали, що ми всі українці і що це об’єднувальний фактор", - зауважив Віталій Кім.
по темі
Міська влада Южноукраїнська в Миколаївській області планує провести опитування
Замінування залишається одним з найбільших викликів для країни. Далі історія водолаза-сапера Дмитра Волощука. В яких умовах він працює? І що на українській землі залишає по собі ворог?
Другий воєнний сезон. Замість великої сцени театру та софітів - виступи в бомбосховищах та центрах для переселенців. Окрім нових вистав і нові задачі - підтримувати та надихати миколаївців на боротьбу.
Майже 300 обідів - і це лише за один день. Безоплатно годувати планують найбільш нужденних в містах та селах. Але не просто роздавати їжу, а робити це екологічно.
Старт навчального року - болюче питання зараз для 113 шкіл Миколаївщини. Внаслідок російських обстрілів вони пошкоджені або зруйновані. Тож, чи шукає влада варіанти для учнів цих закладів?