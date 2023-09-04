З початку повного вторгнення образ глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма став асоціюватися з відомим висловом "Доброго вечора, ми з України", яким він розпочинав свої відеозвернення. Історію походження цієї фрази Віталій Кім розповів в проєкті "4.5.0" телеканалу "Інтер".

"Я вирішив це забрендувати для того, щоб Україна була в кожному випуску новин на слуху. Це ідея моєї радниці Вікторії Олійник, яка створила Телеграм-канал і яка відповідає за медіа-політику Миколаївської області", - прокоментував він.

Також він додав, що спілкувався з хлопцями, які обороняли область.

"Це хлопці з груп спротиву, зараз вони вже в бригадах і в спеціальних операціях. Вони віталися зі мною і говорили між собою саме так: "Доброго вечора, ми з України". Я сказав, що ми будемо це використовувати, щоб люди пам’ятали, що ми всі українці і що це об’єднувальний фактор", - зауважив Віталій Кім.