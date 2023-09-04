Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до російського міста Сочі у понеділок, 4 вересня, для проведення зустрічі з російським лідером володимиром путіним. Про це повідомляє Andolu.

Разом з Ердоганом до росії прибули турецькі міністри та перша леді Еміне Ердоган.

Попередня зустріч між ним та путіним відбулася 13 жовтня 2022 року в Астані, коли обидва лідери приїхали на саміт міжнародного форуму "Нарада зі взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії".

Очікується, що головною темою нової зустрічі буде обговорення зернового коридору, який зараз заблокований росією, а також вирішення питання повномасштабної війни проти України і обміну полоненими між Києвом і москвою.

ЗМІ також повідомляли, що Ердоган може запропонувати свою посередницьку роль у "мирних переговорах" з Україною.

Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.

17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.

19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.