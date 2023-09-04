Вночі 4 вересня окупаційна армія рф вдруге здійснила атаку на південь України за допомогою безпілотників, і деякі з них впали та спричинили вибух на території Румунії.

Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, підкреслила, що росія вже не вперше використовує географічні особливості Одеської області через її близькість до кордону Румунії.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ворог, знаючи про це, неодноразово використовував саме таку географічну особливість цього регіону, спрямовуючи дрони саме в максимальній близькості до державного кордону, - розповіла вона.

Гуменюк також зауважила, що відстань від Одеської області до території Румунії така мала, що навіть найменша похибка у баражувальному снаряді, такому як дрон-камікадзе, і воєнні дії разом з їх наслідками, насправді можуть викликати серйозну загрозу для сусідньої країни.

Нагадаємо, вночі 4 вересня на Одещині в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії".