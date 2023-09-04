Національне агентство з питань запобігання корупції відновило можливість доступу до Єдиного державного реєстру осіб, які скоїли корупційні або корупційно пов'язані правопорушення. Проте, там врахували "аспекти безпеки". Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"Національне агентство отримало від Міністерства оборони України відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення", - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення державні органи обмежили доступ до різних реєстрів, включаючи Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або корупційно пов'язані правопорушення. Це обмеження було впроваджено відповідно до розпорядження Кабінету міністрів "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану" від 12.03.2022 № 263.

Тим часом, існує значний суспільний інтерес щодо відновлення доступу до даних цього реєстру. Відсутність доступу до цієї інформації значно ускладнює роботу державних органів та інших організацій, зокрема при визначенні кандидатів на відповідні посади, проведенні публічних закупівель та здійсненні інших правочинів. Це стверджує Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Реєстр корупціонерів" - це веб-портал, де міститься інформація про всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення, як фізичні, так і юридичні особи. На цьому порталі можна отримати відомості щодо того, чи є інформація про вас або про юридичну особу, до якої застосовані заходи через корупційне правопорушення.