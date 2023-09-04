Намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика: у Києві затримали чоловіка [ Редагувати ]
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 43-річному чоловіку, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика. Як з’ясували слідчі, хлопчик разом з батьками відпочивав у парку "Партизанська слава", коли на нього стався напад. Про це повідомили у поліції Києва.
"Близько 20 години вечора дитина пішла до вбиральні, яка знаходилась неподалік. В цей час за ним зайшов невідомий, силоміць заштовхав малолітнього у кабінку та намагався зґвалтувати", - заявили правоохоронці.
На крики хлопчика забіг перехожий та вибив двері кабінки. Очевидець затримав зловмисника та передав правоохоронцям.
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