Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер та музикант Джо Джонас оголосили про розлучення після чотирьох років шлюбу. Цю інформацію розповіли джерела, близькі до пари виданню TMZ.

За їхніми словами, ініціатором розлучення став сам Джо Джонас. Зараз він вже проводить консультації з двома адвокатами з Лос-Анджелеса, які спеціалізуються на розлученнях, та готує необхідні документи для розірвання шлюбу.

На перший погляд, відносини Джо та Софі виглядали ідеально, проте, за інсайдерською інформацією, останні півроку в них виникли серйозні труднощі. Крім того, вказується, що Джонас, судячи за звітами, останні три місяці самостійно займався доглядом за їхніми двома маленькими донечками, навіть коли його гурт перебував у гастрольному турі.

Поширюються чутки про можливе розлучення, оскільки останнім часом музикант став з'являтися в громадськості без обручки. Ситуацію загострює той факт, що недавно вони продали свій розкішний особняк у Маямі, який придбали всього рік тому.