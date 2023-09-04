Комітет Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки підтримав рішення про відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Комітет ВРУ з питань оборони підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони України. 16 "за", 2 утримались", - написав він.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Що відомо про Умєрова, який очолить Міноборони, можна почитати тут.