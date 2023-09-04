В Раду внесли законопроєкт № 9672 про скасування відстрочки від мобілізації для тих, хто після 30 років отримує другу і більше вищу освіту. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зокрема, у законопроєкті пропонується внести зміни, які включають кілька нових абзаців до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти...", - йдеться у повідомленні.

У разі прийняття закону, він набуде чинності з наступного дня після його публікації.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що з початком повномасштабної агресії багато українців використовували цю норму закону для ухилення від мобілізації.