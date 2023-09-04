Експерт показав протоколи ДТЕК, за якими компанія виводить десятки мільярдів гривень із країни.

У відео блозі на ютуб політичний експерт Володимир Цибулько показав протоколи зборів акціонерів компанії ДТЕК. Згідно з документами, Одеські електромережі виводять на дочірні підприємства за кордоном близько 8 мільярдів гривень, а їхні колеги з Дніпропетровська - понад 16 мільярдів. Як вважає експерт, виведення таких коштів ставить під сумнів здатність компанії пережити опалювальний сезон без інцидентів, особливо на тлі ворожого обстрілу інфраструктури.

Випливла інформація, що Одеський ДТЕК виводить на дочірню компанію в Нідерланди 8 млрд гривень. Як можна по-справжньому посилити та налагодити систему енергопостачань, коли у такий тяжкий час масово виводитися кошти на закордонні рахунки. Це і створює ситуацію, коли у разі ударів супротивника по інфраструктурі ремонтуватися стане дуже важко, - каже Цибуленко.

Вперше інформацію про масове виведення коштів ДТЕК опублікували журналісти 24 канали, її обговорили в рамках національного марафону на телеканалі Рада. У відповідь на це ДТЕК назвали інформацію, вказану у власних протоколах та завантажену зі своїх сайтів "рукою кремля".

Коли журналісти починають розпитувати ДТЕК про причини виведення таких коштів, вигадують якісь дивовижні відмазки, то відсилання на Кремль та агресію, то на якогось бізнесмена з Одеси. Є підтверджена інформація про виведення коштів із філій. Ну, хіба це рука кремля пишемо їм (ДТЕК) ці протоколи, - публікує блогер.

В ефірі на каналі Рада вже озвучували версію, що такий висновок коштів під час війни може говорити про страх ДТЕК перед можливою націоналізацією та бажанням залишити порожні рахунки після себе.

Якщо бізнес не солідарний з народом, рано чи пізно народ обере таку владу, яка відрегулює взаємини з бізнесом у бік демонополізації, тому що те становище, яке займає ДТЕК, неможливо без скажемо так неможливо без співіснування з владою, - резюмує Володимир Цибулько.