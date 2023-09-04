Росія хоче провести спільні військові навчання з КНДР і Китаєм [ Редагувати ]
Росія хоче провести тристоронні військово-морські навчання з КНДР і Китаєм. Глава Міноборони рф Сергій Шойгу вже обговорив це з лідером Північної Кореї лідером Кім Чен Ином.
Про це заявив представник Палати представників Південної Кореї Ю Сан Бом, повідомляє Yonhap.
Розвідувальне управління Південної Кореї уточнило, що Шойгу зробив пропозицію про проведення спільних навчань під час зустрічі віч-на-віч із лідером КНДР.
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